Овчинский: Павильон «Макет Москвы» за лето посетили свыше 160 тысяч человек

За лето 2025 года выставочный павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ посетили более 160 тысяч человек, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, павильон является уникальным образовательным и культурным пространством, в котором в доступной и увлекательной форме рассказывается о развитии столицы. В 2025 году среди посетителей были представители более 25 стран, включая Беларусь, Оман и Вьетнам.

«Летняя программа павильона была насыщенной: около 200 интерактивных викторин, более 150 обзорных и тематических экскурсий, включая 51 детскую, а также свыше 1,5 тысячи светотехнических представлений», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В павильоне «Макет Москвы» посетители с 10:00 до 20:00 ежедневно кроме понедельника могут увидеть столицу России с высоты птичьего полета, а также узнать о прошлом, настоящем и будущем города. Особой популярностью у гостей этим летом пользовались мероприятия, подготовленная к международным и российским праздникам.

