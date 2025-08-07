Овчинский: Павильон «Макет Москвы» посетили свыше 53 тысяч человек в июле

Выставочный павильон «Макет Москвы» в районе ВДНХ посетили более 53 тысяч человек. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Макет Москвы позволяет увидеть столицу в миниатюре, оценить ее масштабы и красоту. Он стал настоящим центром притяжения для всех, кто интересуется архитектурой, историей и будущим нашего города. Для посетителей выставки организуются как обзорные, так и тематические экскурсии, а также специальные праздничные программы, приуроченные к знаковым событиям в сфере градостроительства», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По его словам, за июль в выставочном комплексе прошло более 530 светотехнических представлений, было проведено больше 60 экскурсий и свыше 10 тысяч индивидуальных консультаций. Уточняется, что «Макет Москвы» посетили люди из почти 100 городов и более 30 стран мира.

Выставка предоставляет посетителям интерактивные системы и мультимедийные элементы, которые позволяют ощутить атмосферу города и прочувствовать его многообразие. В павильоне представлены московские здания в миниатюре, что позволяет посмотреть на столицу под другим углом и создать собственный маршрут по знаковым достопримечательностям города.

Вход на экспозицию бесплатный, а павильон работает каждый день с 10:00 до 20:00, кроме понедельника.

