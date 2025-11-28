Овчинский: Отделка началась в доме по программе реновации на востоке Москвы
В Восточном административном округе на улице Мироновская идет строительство многоэтажки по программе реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«На Мироновской улице продолжаем возведение жилого комплекса общей площадью почти 50 тысяч квадратных метров. В доме предусмотрено 568 квартир, в том числе восемь для маломобильных граждан. В сумме это почти 33 тысячи “квадратов” жилья», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Министр уточнил, что после окончания работ специалисты займутся комплексным благоустройством территории и создадут комфортную зону отдыха. Пока в здании идет отделка и работа над кровлей.
Новый дом расположен рядом с метро «Партизанская» и станцией Измайлово Московского центрального кольца (МЦК). Также вблизи находятся детские сады, школы, спорткомплексы, городская больница и детская поликлиника. Более того, рядом – Измайловский лесопарк.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что построенные по программе реновации дома экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.
