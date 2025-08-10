Овчинский: Определен подрядчик по строительству 19 домов по реновации
Московской фонд реновации жилой застройки определил подрядчика для проектирования и строительства 19 домов по программе реновации в Северо-Западном административном округе Москвы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По словам Овчинского, участки расположены в четырех районах: Хорошево-Мневники, Южное Тушино, Щукино и Покровское-Стрешнево.
«В Северо-Западном административном округе на участках общей площадью более 11,7 гектара построят 19 домов для реализации программы реновации», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Овчинский отметил, что общая площадь квартир в этих домах превысит 248 тысяч квадратных метров. Большинство новостроек появятся на месте уже расселенных домов. Наиболее крупный объект возведут в районе Южное Тушино, где жилая площадь составит более 30 тысяч квадратных метров.
Овчинский уточнил, что большинство новых домов будут оснащены подземными паркингами. Первые этажи запроектированы как нежилые — в них предусмотрены просторные подъезды с помещениями для консьержей, а также места для хранения велосипедов и детских колясок. Территорию вокруг домов благоустроят: обустроят детские и спортивные площадки, установят лавочки.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона жителей столицы и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение увеличить темпы реализации программы в два раза.
