Овчинский: Около 150 тысяч человек посетили павильон «Макет Москвы» за три месяца

Около 150 тысяч человек посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ с июля по сентябрь 2025 года. Он стал одним из наиболее посещаемых павильонов на территории выставки, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Павильон посещали не только москвичи, но и гости столицы из других городов и стран. За три месяца здесь прошло 13 тематических мероприятий, посвященных Дню знаний, Дню российского кино, Дню семьи, любви и верности, пятилетию программы комплексного развития территорий, Дню строителя, Дню города и другим праздникам.

«Павильон “Макет Москвы” – уникальное пространство, где посетителям в увлекательном формате рассказывают о развитии Москвы. Они узнают о том, как столица меняла свой облик на протяжении веков», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский добавил, что в павильоне с июля по сентябрь прошли более 1400 светотехнических представлений, порядка 150 интерактивных викторин и свыше 150 тематических и обзорных экскурсий.

Павильон «Макет Москвы» позволяет больше узнать об истории и будущем столицы, а также увидеть город с высоты птичьего полета. Тематические мероприятия пользуются особой популярностью у гостей.

Посетить павильон «Макет Москвы» и воспользоваться его услугами можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.

