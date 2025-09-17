Овчинский: Общежитие для сотрудников автобусного парка построят по проекту КРТ в ЮАО

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы три земельных участка суммарной площадью 22,85 га в районе Орехово-Борисово Южное (ЮАО), проект опубликован на портале mos.ru. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

По его словам, на трех земельных участках будут построены 16 тысяч «квадратов» недвижимости. На самом большом участке, площадь которого составляет 17,49 га, возведут общежитие для 800 сотрудников находящегося поблизости автобусного парка. «На этом же участке сохранят три коммунально-производственные базы – ГБУ “Жилищник” районов Орехово-Борисово Южное, Орехово-Борисово Северное и Зябликово. Кроме того, здесь зарезервируют территорию для размещения коммунальных объектов и стоянки автобусов. Еще одну автобусную стоянку обустроят на соседнем участке площадью 5,2 га», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Земельные участки ограничены Елецкой улицей, МКАД и Каширским шоссе.

Ранее столичный мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации по программе КРТ двух участков в районе Филевский Парк. Сегодня по его поручению в Москве реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

