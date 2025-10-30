Овчинский: Новый ЖК построят по проекту КРТ на Краснобогатырской улице

Город одобрил строительство нового ЖК по проекту комплексного развития территории (КРТ) на Краснобогатырской улице (район Преображенское, ВАО), соответствующее решение принято столичным правительством. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.



По его словам, площадь реорганизуемого участка составит 3,96 га. «В течение семи лет назначенный городом оператор построит здесь 135 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, а также организуют удобную локальную улично-дорожную сеть, которую интегрируют в общегородской транспортный каркас», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин, заявил, что приняты решения о реализации проектов КРТ в районах Отрадное, Марфино, Ясенево, Коньково, Черемушки, Коммунарка и Преображенское.



Сегодня в Москве по поручению мэра реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

