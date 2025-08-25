Овчинский: Новый ЖК по программе реновации появится на Суворовской улице

По программе реновации ветхого жилья построят новый ЖК на Суворовской улице (район Преображенское, ВАО). Площадь комплекса превысит 22 тысячи квадратных метров, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, это будет первый дом, который построят в районе по программе реновации. Из 209 квартир суммарной площадью свыше 12 тысяч «квадратов» три приспособят для маломобильных москвичей, во всех помещениях выполнят готовую улучшенную отделку. Также рабочие благоустроят зону отдыха, спортивную и детскую площадки. «В 15 минутах ходьбы находятся станции метро “Преображенская площадь” и “Электрозаводская”, а также станция МЦД. Сейчас на объекте ведутся монолитные работы надземной части здания», —приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На нежилых первых этажах появятся пункты выдачи заказов, магазины, кафе и другие объекты.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о переезде москвичей в новый дом по программе реновации в районе Люблино. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

