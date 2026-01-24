Овчинский: Новый ЖК по программе реновации построят в Красносельском районе

Новый дом по программе реновации ветхого жилья появится на улице Гаврикова (Красносельский район, ЦАО). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Площадь шестисекционного здания переменной этажности составит более 30 тысяч квадратных метров, общая жилая площадь 176 квартир превысит 10 тысяч квадратных метров. На объекте выполняется разработка котлована и монтаж шпунтового ограждения. «В шаговой доступности находятся станция метро “Красносельская” и станция Митьково МЦД-3, поблизости расположена Комсомольская площадь с Ленинградским, Ярославским и Казанским вокзалами», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. Также поблизости имеются спортзалы и торговые центры, поликлиники, детсады и школы.

Также строители выполнят благоустройство придомовой территории. От посторонних звуков жильцов защитит шумозащитный экран. Новостройку возведут по принципу безбарьерной среды.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о начале переселения жителей по программе реновации на Родниковой улице. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

