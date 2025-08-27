Овчинский: Новый ЖК по программе реновации построили в Хорошево-Мневниках
Новый дом по программе реновации ветхого жилья площадью свыше 31 тысячи «квадратов» построили на улице Генерала Глаголева (район Хорошево-Мневники, СЗАО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
В трехсекционном доме расположены 275 квартир общей площадью более 16 тысяч квадратных метров. В каждой из них выполнена готовая улучшенная отделка. Также рабочие благоустроили и озеленили прилегающую территорию. «Во дворе оборудованы две детские и одна спортивная площадки. Рядом есть автобусные и трамвайные остановки, детские сады и школы, поликлиники, а также набережные и скверы», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
На нежилом первом этаже смогут открыться аптеки, салоны, магазины и другие социально-бытовые объекты. Кроме того, в ЖК создана безбарьерная среда.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о переселении москвичей в новый дом по программе реновации в районе Люблино. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат ГД Бессараб сравнила распределение после вузов с наказанием
- СМИ: Трамп убедил Орбана сменить позицию по Украине в ЕС
- Теннисист Джокович заявил о намерении выучить русский язык
- Глава Минтранса анонсировал начало сварки первого поезда для ВСМ
- «Лента» изменит ассортимент в гипермаркетах «О’кей» в случае покупки
- Умер олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин
- Обида на пошлины: В России объяснили, почему Моди игнорирует Трампа
- Приватизация принесла в бюджет России 132 млрд рублей в 2024 году
- Группа Onyx заявила о желании выступить на «Интервидении»
- «Удар по репутации!»: Правозащитник осудил денонсацию Европейской конвенции по пыткам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru