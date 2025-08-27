Овчинский: Новый ЖК по программе реновации построили в Хорошево-Мневниках

Новый дом по программе реновации ветхого жилья площадью свыше 31 тысячи «квадратов» построили на улице Генерала Глаголева (район Хорошево-Мневники, СЗАО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

В трехсекционном доме расположены 275 квартир общей площадью более 16 тысяч квадратных метров. В каждой из них выполнена готовая улучшенная отделка. Также рабочие благоустроили и озеленили прилегающую территорию. «Во дворе оборудованы две детские и одна спортивная площадки. Рядом есть автобусные и трамвайные остановки, детские сады и школы, поликлиники, а также набережные и скверы», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На нежилом первом этаже смогут открыться аптеки, салоны, магазины и другие социально-бытовые объекты. Кроме того, в ЖК создана безбарьерная среда.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о переселении москвичей в новый дом по программе реновации в районе Люблино. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

