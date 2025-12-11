Овчинский: Новый жилой по программе реновации возведут в Рязанском районе Москвы
На юго-востоке столицы началось строительство нового многоквартирного дома на 325 квартир по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, уже началось возведение монолитных конструкций здания.
«На строительной площадке на Рязанском проспекте возводим дом общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров. В нем запроектированы 325 квартир с готовой улучшенной отделкой и остеклением. Жилая площадь превысит 20 тысяч квадратных метров», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Первый этаж будет нежилым, там разместятся магазины, кафе, аптеки и другие объекты. Новостройка будет состоять из трех секций, в каждой из которых предусмотрен отдельный вестибюль с удобными помещениями для консьержей и для хранения колясок и велосипедов. Во дворе обустроят площадки для занятий спортом и для спокойного отдыха на свежем воздухе.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что дома по реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над регионами России уничтожили 287 украинских БПЛА
- ЦБ обдумает введение категории криптообменников и их лицензирование
- Выборы и инвестиции: Что Трамп предложил Украине и России
- Собянин заявил о 32 сбитых за ночь украинских дронах
- Недалеко от границы с Россией заметили разведывательный дрон США
- Суд взыскал в конкурсную массу Блиновской 15 млн рублей
- Трамп заявил, что США захватили крупнейший танкер у берегов Венесуэлы
- В России социальная пенсия вырастет до 16,6 тысячи рублей в 2026 году
- Экономист: Россияне станут беднее при переходе на шестичасовой рабочий день
- Россияне накопили «под матрасом» 16,4 триллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru