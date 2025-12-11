Овчинский: Новый жилой по программе реновации возведут в Рязанском районе Москвы

На юго-востоке столицы началось строительство нового многоквартирного дома на 325 квартир по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



По его словам, уже началось возведение монолитных конструкций здания.



«На строительной площадке на Рязанском проспекте возводим дом общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров. В нем запроектированы 325 квартир с готовой улучшенной отделкой и остеклением. Жилая площадь превысит 20 тысяч квадратных метров», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Первый этаж будет нежилым, там разместятся магазины, кафе, аптеки и другие объекты. Новостройка будет состоять из трех секций, в каждой из которых предусмотрен отдельный вестибюль с удобными помещениями для консьержей и для хранения колясок и велосипедов. Во дворе обустроят площадки для занятий спортом и для спокойного отдыха на свежем воздухе.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что дома по реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками.

