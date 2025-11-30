Овчинский: Новый комплекс НИИ Склифосовского строят с «умными» технологиями
При строительстве нового корпуса НИИ скорой помощи имени Склифосовского применяются новые цифровые технологии, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, речь идет о внедрении цифровых технологий, позволяющих отслеживать воздействие строительства на окружающую среду в режиме реального времени.
«Новые технологии уже применяется при возведении нового корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Николая Васильевича Склифосовского, где датчики круглосуточно контролируют параметры воздуха и шума», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Новые разработки являются неотъемлемой частью концепции «умной стройплощадки», которая внедряется в Москве. Таким образом обеспечивается и «прозрачность» строительства, и формирование комфортной городской среды.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее дал старт строительству на Большой Сухаревской площади в центре столицы нового комплекса НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
