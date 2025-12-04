Овчинский: Новый дом по реновации построят на северо-востоке Москвы
Новый дом по программе реновации начали строить в Лосиноостровском районе столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, новостройка появится на Стартовой улице, на месте расселенного по программе реновации дома. Сейчас на площадке ведется разработка котлована и устройство шпунтового ограждения.
«Односекционную новостройку по программе реновации возводят в Лосиноостровском районе. В ней 134 квартиры общей площадью свыше восьми тысяч квадратных метров. Четыре квартиры адаптируют для маломобильных граждан: там сконструированы широкие коридоры и дверные проемы, увеличенная площадь кухонь, ванных и лоджий, а в санузлах предусмотрены специальные поручни» - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Во дворе нового дома оборудуют место для тихого отдыха, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, а также установят детскую и спортивную площадки.
Неподалеку от новостройки расположены остановки общественного транспорта, а также школы и детские сады, в пешей доступности – парк, сквер, детская и взрослая поликлиники.
Нижний этаж многоквартирного дома сделают нежилым, для последующего размещения там пунктов выдачи заказов, аптек и магазинов, кафе и сервисных служб.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что построенные по программе реновации дома экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.
