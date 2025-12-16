Овчинский: Новый дом по программе реновации появится в Нижегородском районе
Выпущен градостроительный план земельного участка для строительства жилого дома по программе реновации в районе Нижегородский (ЮВАО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новостройка площадью 6000 квадратных метров будет находиться на Басовской улице. «Территорию рядом с новостройкой комплексно благоустроят — оборудуют детские и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники и создадут пешеходные зоны», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Градостроительный план земельного участка включает в себя подробные сведения о том, какие объекты можно будет на нем построить, а также их максимальные параметры.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что новые дома, построенные по программе реновации, экономят по сравнению с пятиэтажками до 40% ресурсов. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфрас
