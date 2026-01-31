Овчинский: Новый дом по программе реновации появился в Зюзино

В Юго-Западном административном округе столицы построили новый дом в рамках программы реновации. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В жилом комплексе из трех секций в форме буквы “Г” готово 282 квартиры, восемь из которых адаптированы для маломобильных граждан. В них широкие коридоры и дверные проемы, а в санузлах предусмотрены специальные поручни. Жилая площадь квартир превышает 17,6 тысячи кв м», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Новостройка расположена по адресу: улица Херсонская, дом 8. В районе обустроена безбарьерная среда без порогов и лестниц на входах в подъезды, лифтовые холлы и вестибюли. Также объект имеет необходимую инфраструктуру: детские сады, школы, городские поликлиники, а неподалеку также находится парк «Зюзино» и одноименная станция метрополитена.

Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза.

