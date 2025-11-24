Овчинский: На западе Москвы возвели новый жилой комплекс по программе реновации
В Западном административном округе Москвы завершено строительство трёхсекционного жилого дома по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Министр уточнил, что ЖК общей площадью более 14 тыс. квадратных метров расположен в Можайском районе.
«В новостройке 121 квартира с улучшенной отделкой, четыре из которых адаптировали для маломобильных граждан», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
В доме предусмотрены подземный паркинг, современные лифты грузоподъёмностью 1000 кг, колясочные и комнаты консьержей.
По словам Овчинского, двор полностью благоустроен, создана безбарьерная среда, а детская площадка оснащена безопасным прорезиненным покрытием.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что новые дома по реновации потребляют до 40% меньше ресурсов, чем старые пятиэтажки.
Программа реновации, стартовавшая в 2017 году, затронет около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Глава города поручил вдвое ускорить темпы её реализации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Алтайском крае предотвратили диверсию на железной дороге
- Пушилин: ВСУ отступают в Константиновке
- Бабки-мошенницы: Как будут бороться со сделками «по схеме Долиной»
- На объекте в Баку произошел взрыв
- Трамп: Противники тарифов обслуживают враждебные интересы
- При тушении пожара в Саратовской области нашли тела двух человек
- В США досрочно распустили созданный Маском DOGE
- Роспотребнадзор контролирует данные о птичьем гриппе в США
- ЗАЭС, Крым и НАТО: Как европейцы изменили мирный план Трампа по Украине
- Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал об излечении от рака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru