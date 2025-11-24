Овчинский: На западе Москвы возвели новый жилой комплекс по программе реновации

В Западном административном округе Москвы завершено строительство трёхсекционного жилого дома по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Министр уточнил, что ЖК общей площадью более 14 тыс. квадратных метров расположен в Можайском районе.

«В новостройке 121 квартира с улучшенной отделкой, четыре из которых адаптировали для маломобильных граждан», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В доме предусмотрены подземный паркинг, современные лифты грузоподъёмностью 1000 кг, колясочные и комнаты консьержей.

По словам Овчинского, двор полностью благоустроен, создана безбарьерная среда, а детская площадка оснащена безопасным прорезиненным покрытием.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что новые дома по реновации потребляют до 40% меньше ресурсов, чем старые пятиэтажки.

Программа реновации, стартовавшая в 2017 году, затронет около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Глава города поручил вдвое ускорить темпы её реализации.

