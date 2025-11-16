Овчинский: На западе Москвы по проекту КРТ реорганизуют территорию под деловую застройку
На западе Москвы в районах Дорогомилово и Филевский Парк в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют два участка под деловую застройку, рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
По его словам, на территории общей площадью 1,31 Га возведут более 89 тысяч квадратных метров недвижимости. Чиновник добавил, что там разместят объекты социально-бытового назначения и прочую востребованную для москвичей инфраструктуру.
«Это позволит организовать свыше 2,5 тысячи рабочих мест. Реализовать проект планируется в течение семи лет», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Указанные участки расположены по обеим сторонам проспекта Багратиона. Объект на улице Неверовского находится вблизи станции метро «Парк Победы» Арбатско-Покровской и Солнцевской линий. При этом площадка в Промышленном проезде расположена у станции «Фили» Филевской линии метрополитена и одноименного остановочного пункта первой линии МЦД-1.
В настоящий момент в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью свыше 4,2 тысячи Га.
