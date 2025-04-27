Овчинский: На ВДНХ в павильоне «Макет Москвы» отметили День всемирного наследия

В столице в международный день памятников и исторических мест в павильоне «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ прошла лекция по макету центральной части столицы, которую посетили свыше тысячи граждан. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

По его словам, 18 апреля к тематической программе присоединились школьники и студенты из образовательных учреждений столицы, а также из Волгограда, Ижевска, Иркутска, Новосибирска, Пскова и других городов. Чиновник сообщил, что сотрудники павильона познакомили посетителей с историей памятников Максиму Горькому, Владимиру Маяковскому, Александру Пушкину, маршалу Жукову и других монументов.

«Такие мероприятия дают возможность проникнуться историей развития Москвы и узнатьбольше интересных фактов о становлении столицы», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Он отметил, что после экскурсии гости смогли поучаствовать в интерактивной викторине о Москве и ее знаковых сооружениях. В опросе приняли участие свыше 50 посетителей, 20 из которых получили памятные призы за победу.