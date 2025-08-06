Овчинский: На улице Щорса по проекту КРТ построят жилье для реновации

Участок в районе Солнцево реорганизуют в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ), чтобы затем построить на территории жилье в рамках программы реновации. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

«В течение шести лет назначенный городом оператор возведет на участке площадью 0,77 гектара в районе Солнцево 30,6 тысячи квадратных метров жилья для реализации программы реновации. Общая площадь квартир в них составит 18,7 тысячи квадратных метров», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В пресс-службе Департамента градостроительной политики добавили, что реализация проекта недалеко от станции метро «Солнцево» обеспечит жильем около 680 жителей столицы.

На первых этажах новых домов разместятся предприятия малого и среднего бизнеса, что позволит создать дополнительно свыше 50 рабочих мест.



Ранее мэр города Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии участков нежилой застройки в районе Солнцево.



Программа КРТ позволяет формировать на территории бывших промзон и неэффективно используемых территорий современные городские кварталы. В общей сложности в столицы на разных стадиях реализации находится 336 подобных проектов.

