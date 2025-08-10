Овчинский: На юго-востоке Москвы освобождена площадка для нового дома по реновации

На юго-востоке Москвы в районе Лефортово освобождена новая площадка для строительства дома по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По словам Овчинского, площадка сформирована на месте двух снесённых домов по адресам: 2-я Синичкина улица, дома 15 и 17.

«Строительство жилого комплекса начнется в ближайшие месяцы. Общая жилая площадь новостройки составит более 22 тысяч квадратных метров», – отметил Владислав Овчинский.

По словам Овчинского, в подъездах новостройки будут обустроены помещения для консьержей, а также специальные комнаты для хранения колясок и велосипедов. Первые этажи запроектируют как нежилые — в них в перспективе смогут разместиться магазины, кафе, пункты выдачи заказов и другие объекты социальной и бытовой инфраструктуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что этим летом около 10 тысяч горожан начали переселение по программе реновации. Сама программа была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Собянин также поручил увеличить темпы её реализации в два раза.

