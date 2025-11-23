Овчинский: На юге Москвы построят 2 дома по реновации

На юге столицы в районах Нагатинский Затон и Нагорный началось строительство двух домов в рамках программы реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

По его словам, на улице Речникова построят ЖК из двух корпусов общей площадью около 48 тысяч квадратных метров. Чиновник добавил, что там оборудуют 441 квартиру площадью более 25,5 тысячи квадратных метров. Из них десять — для маломобильных граждан. На данный момент на объекте идет устройство фундаментной плиты, добавил министр.

«На Криворожской улице возведут дом общей площадью примерно 60 тысяч квадратных метров. В нем будет 642 квартиры площадью около 40 тысяч квадратных метров, шесть из них — для маломобильных граждан. Сейчас на объекте приступили к установке шпунтового ограждения», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Он уточнил, что новостройки построят с учетом принципов безбарьерной среды, в подъездах также создадут комнаты для консьержей и места для хранения велосипедов и колясок. Кроме того, в обоих зданиях сделают подземные паркинги с современными лифтами.

Отмечается, что прилегающую территорию благоустроят и озеленят, построят там детские и спортплощадки. Новые ЖК появятся в районах с развитой инфраструктурой.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин напомнил, что новые дома, построенные в рамках программы реновации, экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.