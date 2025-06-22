Овчинский: На юге Москвы по реновации демонтировали около 50 домов

В Южном административном округе столицы в рамках программы реновации расселение коснулось 96 домов, примерно 50 из которых уже демонтировали. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

По его словам, в целом в ЮАО по реновации расселят 378 домов, что позволит улучшить условия проживания более 82 тысяч москвичей. Чиновник напомнил, что первый старый дом на юге столицы начали расселять в 2018 году.

«В Царицыне снесли 13 домов, в Нагорном и Нагатинском Затоне — по семь. Еще шесть полностью расселили и демонтировали в районе Чертаново Южное. На месте сноса домов возводят современные ЖК с благоустроенными территориями и сопутствующей инфраструктурой», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Ранее московский мэр Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включили еще более 130 площадок для строительства домов.