Овчинский: На юге Москвы по реновации демонтировали около 50 домов
В Южном административном округе столицы в рамках программы реновации расселение коснулось 96 домов, примерно 50 из которых уже демонтировали. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, в целом в ЮАО по реновации расселят 378 домов, что позволит улучшить условия проживания более 82 тысяч москвичей. Чиновник напомнил, что первый старый дом на юге столицы начали расселять в 2018 году.
«В Царицыне снесли 13 домов, в Нагорном и Нагатинском Затоне — по семь. Еще шесть полностью расселили и демонтировали в районе Чертаново Южное. На месте сноса домов возводят современные ЖК с благоустроенными территориями и сопутствующей инфраструктурой», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Ранее московский мэр Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включили еще более 130 площадок для строительства домов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Взрыв газа в Серове: Госпитализированы четыре человека
- После удара по Ирану в Конгрессе США задумались об импичменте Трампу
- Генсек ООН: Удары США по Ирану грозят эскалацией всему миру
- СМИ: Положение ВСУ под Сумами значительно ухудшилось
- Ушаков рассказал о возможности визита Путина в США
- СМИ: США при ударах по Ирану применили ракеты Tomahawk
- СМИ: США согласовывали с Россией резолюцию ООН по Украине
- Для пожилых россиян запустят проект по борьбе с мошенничеством «Цифровой внучок»
- Трамп заявил о полном уничтожении иранских объектов по обогащению урана
- СМИ: Администрация Трампа заранее предупредила Израиль об ударе по Ирану
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru