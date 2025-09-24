Овчинский: На Соколе появится современный жилой квартал в рамках КРТ
На севере Москвы будут перестроены два участка по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
«В районе Сокол реорганизуют два участка площадью 5,64 га. На одном из них площадью 4,68 га сформируют новый жилой квартал. Территорию благоустроят и обеспечат удобными дорогами», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
По его словам, в городе появится больше тысячи рабочих мест благодаря изменениями, а объем инвестиций составит 29 миллиардов рублей. Проект должен быть завершен в течение шести лет. Общий ежегодный эффект для бюджета составит 485,7 миллионов рублей, уточнил Овчинский.
Площадки под новые жилые, деловые и социальные объекты расположены неподалеку от Ленинградского шоссе. В этом районе развитая инфраструктура: школы, два колледжа, аптеки, кафе и культурный центр. Также высокая транспортная доступность, так как пересекаются станция метрополитена «Войковская», станция «Стрешнево» Московского центрального кольца и центрального диаметра.
Как напомнили в пресс-службе Департамента градостроительной политики, программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных пространств на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов, которые изменят облик более 4,2 тысяч га Москвы. Эта работа ведется по поручению мэра Сергея Собянина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Благородное хулиганство!»: Imperial Orchestra о панк-сказке «Король и Шут»
- Православный мессенджер «Зосима» стал доступен в Google Play
- «Бумажная» критика: Трамп отвернулся от России после встречи с Зеленским
- ЦБ намерен выпустить модернизированную купюру в 1000 рублей в конце года
- В МИД заявили, что Вена не будет площадкой переговоров по Украине
- ПВО за ночь уничтожила 70 украинских дронов
- Немецкий политик Нимайер обратился за гражданством России
- Умерла актриса Клаудия Кардинале
- Трамп: Россия бесцельно участвует в конфликте на Украине
- Шаман признался, что петь на тросе на «Интервидении» было непросто
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru