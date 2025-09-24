Овчинский: На Соколе появится современный жилой квартал в рамках КРТ

На севере Москвы будут перестроены два участка по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.



«В районе Сокол реорганизуют два участка площадью 5,64 га. На одном из них площадью 4,68 га сформируют новый жилой квартал. Территорию благоустроят и обеспечат удобными дорогами», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



По его словам, в городе появится больше тысячи рабочих мест благодаря изменениями, а объем инвестиций составит 29 миллиардов рублей. Проект должен быть завершен в течение шести лет. Общий ежегодный эффект для бюджета составит 485,7 миллионов рублей, уточнил Овчинский.



Площадки под новые жилые, деловые и социальные объекты расположены неподалеку от Ленинградского шоссе. В этом районе развитая инфраструктура: школы, два колледжа, аптеки, кафе и культурный центр. Также высокая транспортная доступность, так как пересекаются станция метрополитена «Войковская», станция «Стрешнево» Московского центрального кольца и центрального диаметра.



Как напомнили в пресс-службе Департамента градостроительной политики, программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных пространств на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов, которые изменят облик более 4,2 тысяч га Москвы. Эта работа ведется по поручению мэра Сергея Собянина.

