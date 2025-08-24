Овчинский: На северо-западе Москвы построят 27 домов для реновации

На северо-западе Москвы построят 27 домов для программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новые дома построят взамен старых зданий, включённых в программу реновации, отметил Овчинский.

«В районе Хорошево-Мневники на территории более 19,5 гектара построят 27 домов. Общая площадь квартир превысит 578,5 тысячи квадратных метров», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По словам Овчинского, все здания будут соответствовать стандартам реновации: на первых этажах разместят социально-бытовые объекты, в подъездах обустроят помещения для хранения колясок и велосипедов, а дворы — благоустроят. Территории приведут к безбарьерной доступности: входы будут на уровне улицы, без порогов и ступеней. Появятся зоны отдыха, спорта и активного досуга, а также пройдёт масштабное озеленение. Для улучшения транспортной доступности запланировано строительство новых улиц местного значения.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она охватывает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. Ранее мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы её реализации вдвое.

