Овчинский: На северо-западе Москвы построят 27 домов для реновации
На северо-западе Москвы построят 27 домов для программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Новые дома построят взамен старых зданий, включённых в программу реновации, отметил Овчинский.
«В районе Хорошево-Мневники на территории более 19,5 гектара построят 27 домов. Общая площадь квартир превысит 578,5 тысячи квадратных метров», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
По словам Овчинского, все здания будут соответствовать стандартам реновации: на первых этажах разместят социально-бытовые объекты, в подъездах обустроят помещения для хранения колясок и велосипедов, а дворы — благоустроят. Территории приведут к безбарьерной доступности: входы будут на уровне улицы, без порогов и ступеней. Появятся зоны отдыха, спорта и активного досуга, а также пройдёт масштабное озеленение. Для улучшения транспортной доступности запланировано строительство новых улиц местного значения.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она охватывает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. Ранее мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы её реализации вдвое.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вуди Аллен рассказал, почему никогда не снимал кино по чужому сценарию
- ГАИ: Движение на Лубянской площади после ЧП в ЦДМ восстановлено
- 17-летний велогонщик погиб в Испании после попадания в завал
- Вуди Аллен назвал лучшие фильмы в истории кинематографа
- Вуди Аллен: Актерское мастерство и режиссура - это не высшая математика
- Кинорежиссер, народный артист РСФСР Валерий Усков умер в возрасте 92 лет
- В Подмосковье задержали четвертого нападавшего на футболиста в Щелково
- Вэнс: США не считают, что конфликт на Украине будет завершен в одночасье
- Рэпера Гуфа заподозрили в употреблении наркотиков перед концертом в Калининграде
- Вирусолог рассказала, для кого опасен новый вариант коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru