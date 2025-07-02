Овчинский: На Салтыковской улице в ВАО появится новая спортивная база

В столичном районе Косино-Ухтомский построят физкультурно-оздоровительный центр и спортивную базу в рамках создания многофункционального комплекса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В здании сложной формы будет 12 этажей, один из которых подземный. Общая площадь объекта составит 43,7 тысячи квадратных метров. Физкультурно-оздоровительный центр займет территорию свыше десяти тысяч квадратных метров, его основные помещения сосредоточатся на нижних этажах здания. Под гостиницу выделено более 27 тысяч квадратных метров. Остальное пространство отведут под кафе и торговые павильоны», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Уточняется, что в комплексе появятся три спортивных зала, бассейн, магазин спортивных товаров, медицинский центр и помещения для тренеров. Спортивная база будет предназначена, в том числе, и для длительного проживания атлетов. На территории оборудуют стоянку на 241 машино-место, два из которых будут выделены под автобусы, а еще 25 – маломобильным группам населения. Адрес нового комплекса – улица Салтыковская, з/у 4А.

