Овчинский: На Псковской улице появится дом по программе реновации
В районе Лианозово на северо‑востоке Москвы появится новый жилой дом в рамках программы реновации. Градостроительный план земельного участка уже выдан: под строительство отведён участок площадью 0,5 гектара на Псковской улице. Об этом рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
По его словам, площадь новостройки достигнет около 17 тысяч квадратных метров.
«Дом возведут в районе с развитой социальной и транспортной инфраструктурой: недалеко расположена станция “Лианозово” Люблинско-Дмитровской линии метро и одноименная платформа первого Московского центрального диаметра, а также ландшафтный заказник “Лианозовский”», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
На прилегающей территории проведут благоустройство — оборудуют детские и спортивные площадки. Новый дом органично впишется в существующую застройку района.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей. Она предусматривает расселение 5176 домов. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в 2026-2028 годах более 215 тысяч горожан переедут или начнут переезд по этой программе. Ранее Собянин поставил задачу удвоить темпы реализации программы.
Всю актуальную информацию о программе реновации можно найти на официальном портале mos.ru.
