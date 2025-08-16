Овчинский: На Нагатинской возводят надземную часть новостройки по реновации

В столичном районе Нагатино-Садовники продолжают строить жилой дом общей площадью более 47 тысяч кв м. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В районе Нагатино-Садовники ведется строительство дома из четырех секций по программе реновации. Предусмотрено 414 квартир с улучшенной отделкой общей жилой площадью более 13,5 тысячи квадратных метров. Шесть квартир адаптируют для проживания маломобильных граждан. Придомовую территорию благоустроят, во дворе оборудуют две детские и спортивную площадки, а также место для тихого отдыха, высадят деревья и кустарники», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По его словам, сейчас строители возводят надземную часть дома, а рядом с ним есть все необходимые удобства: станция метро «Нагатинская», образовательные, медицинские и спортивные комплексы, а также медицинские учреждения.

У секций новостройки будет различная этажность, поскольку строительство происходит на территории с неровным рельефом. Из-за этого было решено спроектировать дополнительный наземный этаж в одном из блоков, чтобы придомовая территория находилась на одном уровне. В нежилых помещениях могут появиться аптеки, магазины и досуговые центры с собственным отдельным входом.

Программа реновации начала свое действие в столице летом 2017 года и затронет почти миллион жителей города и 5176 старых домов. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза.

