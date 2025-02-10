Овчинский: На месте старых домов появятся 13 новостроек в СВАО

Строители возводят по современным технологиям 13 новостроек в шести районах СВАО в рамках программы реновации ветхого жилья на месте снесенных старых домов. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Он отметил, что одним из лидеров по строительству жилья на месте сноса является Лосиноостровский район — по два дома появятся на Изумрудной и Тайнинской улицах. Их суммарная площадью составит около 68 тысяч «квадратов», проектом предусмотрены свыше 660 квартир.

«Во всех жилых помещениях будет выполнена готовая отделка, отвечающая столичным стандартам реновации. Первые этажи сделают нежилыми. В будущем там откроются объекты социально-бытового назначения: магазины, кафе, досуговые центры, частные медицинские клиники и многое другое», – добавил Овчинский.

Также строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поздравил 200-тысячного москвича, который приступил к переселению в рамках программы реновации. Градоначальник также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

