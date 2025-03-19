Овчинский: Московское правительство ужесточило требования к качеству дорог
Требования к качеству покрытия дорог повысили в Москве. Новые правила коснутся тех дорог, на проектирование которых не заключили инфраструктурный договор или не выдали техническое задание. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
Все московские дороги отвечают национальным стандартам, строго регламентирующим общую площадь и протяженность неровностей на каждый километр. Требования к продольной ровности дорожного покрытия ужесточили для повышения качества дорожного полотна.
«Допустимый коэффициент ровности покрытия будет зависеть от категории дорог: для новых – от 1,7 до 2,6 метра неровностей на километр дороги, для эксплуатируемых – от 2,2 до 3,5 метра неровностей на каждый километр», —
приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики. Требования будут включать в инфраструктурные договоры, контракты на строительно-монтажные работы, проектную документацию и технические задания. Это поможет следить за их соблюдением. Правила вступят в силу с апреля 2025 года.
Продольную ровность будут измерять при помощи профилометров по международной шкале IRI (International Roughness Index). В отдельных случаях для этих целей допустимо использование трехметровой рейки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru