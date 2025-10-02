Овчинский: Монтаж фасадов в доме по программе реновации в Зюзино завершается
В столичном районе Зюзино возводится жилой комплекс общей площадью свыше 30 тысяч кв м. Этот проект реализуется в рамках реновации. Об этом объявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«В районе Зюзино возводят трехсекционный жилой комплекс по программе реновации на 282 квартиры. Жилая площадь новостройки превысит 17 тысяч кв м. В квартирах будет готовая улучшенная отделка, что позволит жителям переехать в них сразу, не тратя время на дополнительный ремонт», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
По его словам, в данный момент рабочие заканчивают монтировать фасад, завершают отделку и ведут прокладку инженерных систем и внутренних перегородок. Овчинский подчеркнул, что новый жилой дом расположен в районе с хорошей транспортной доступностью, неподалеку от станции метрополитена «Зюзино». Новостройка обеспечена детскими садами, школами, больницами. Местные жители также смогут насладиться красотами природно-исторического парка «Битцевский лес» и парка «Зюзино», которые находятся рядом с домом, добавил он.
Программа реновации стартовала летом 2017 года и затронет около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза.
