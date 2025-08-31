Овчинский: Монолит на уровне пятого этажа возводят в бизнес-центре в «Москва-Сити»
В Пресненском районе Москвы девелопер возводит многофункциональный комплекс, общая площадь которого составляет порядка 85 тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
На сегодняшний день монолитные работы ведутся на уровне пятого этажа. Объект возводят на первой линии Пресненской набережной неподалеку от башен «Город Столиц» и «Империя». В шаговой доступности от нового многофункционального комплекса находятся станции «Деловой центр» и «Москва-Сити» Солнцевской и Филевской линий метро.
В стилобате и подземной части расположился трехуровневый паркинг на 866 парковочных мест.
«Комплекс будет состоять из двух зданий: Л-образного корпуса А и линейного корпуса Б. Их расположение друг к другу создает общественное пространство во внутреннем дворе. Здесь планируется благоустроить зеленую зону с цветниками, высадить деревья и установить малые архитектурные формы. В каждом корпусе будет 18 наземных этажей. Офисы займут пространства со второго по последний этаж, а на первом разместятся просторные лобби, кафе и магазины», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
По его словам, завершить строительство обоих зданий планируется в 2027 году
