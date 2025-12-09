Овчинский: Лекция «Братья Веснины. Новаторы времени» пройдет на ВДНХ

Лекция «Братья Веснины. Новаторы времени», приуроченная к 145-летию знаменитого архитектора жилых зданий и промышленных объектов Леонида Веснина, пройдет в павильоне «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ 10 декабря. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Часовая лекция, регистрация на которую не требуется, начнется в 17:00. Ее проведет доцент Московского архитектурного института и исследователь конструктивизма, архитектор Елена Каратун.

По словам Овчинского, слушатели смогут познакомиться с лидерами конструктивизма и проследить путь становления братьев Весниных и об их инновационном вкладе в развитие архитектуры Москвы. «Мероприятие позволит больше узнать о прошлом нашей страны и покажет связь традиций с современными градостроительными проектами», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Посетители рассмотрят знаковые реализованные и конкурсные решения и узнают о предпосылках формирования конструктивизма. Также гости ВДНХ смогут увидеть светотехнические шоу — их можно будет наблюдать каждые 30 минут с 11:00 до 19:30, за исключением времени выступления.

