Овчинский: Инженерные системы монтируют в доме по реновации в Южном Тушине

Отделочные работы и монтаж инженерных систем начались в новом доме на северо-западе российской столицы, возведенном в рамках программы реновации. Корпус расположен на Сходненской улице, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



«Общая площадь новостройки составит почти восемь тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 85 квартир совокупной жилой площадью более 5,3 тысячи квадратных метров. Во дворе обустроим детскую площадку, зону для занятий спортом, а также пространство для отдыха. В районе есть вся необходимая инфраструктура», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Дом расположен в шаговой доступности от метро «Сходненская» неподалеку от Химкинского водохранилища. Уже традиционно на первом этаже новостройки могут открыться аптеки, магазины, заведения общественного питания и другие объекты социально-бытового назначения. Все квартиры будут сданы с улучшенной отделкой и остеклением. Город предоставляет бесплатно транспорт и грузчиков при переезде.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новые дома по реновации экономят до 40% энергетических ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками. Полная информация о программе представлена на портале mos.ru.

