Овчинский: Два новых ЖК построили в Новогирееве по программе реновации

Два новых дома построили в рамках программы реновации ветхого жилья в районе Новогиреево (ВАО). Суммарная площадь новостроек составляет около 154 тысяч «квадратов». Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Владислав Овчинский.

Новые дома появились на Кусковской и Мартеновской улицах. По словам Овчинского, девять квартир из 1 407 оборудовали для маломобильных жильцов. В обоих домах предусмотрены гостевая и подземная парковки.

В непосредственной близости от ЖК на Мартеновской улице находятся станция метро «Новогиреево», магазины, детская поликлиника и образовательные учреждения для детей. Рядом с домом на Кусковской улице расположены Перовский парк, каток, Университетская клиника и иные объекты социально-бытового назначения.

Кроме того, на придомовых территориях установлены камеры видеонаблюдения и наружное освещение, оборудованы спортивные и детские площадки, а также зоны отдыха.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в программу реновации включили девять новых площадок, расположенных в пяти столичных районах. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы реновации.

