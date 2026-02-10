Овчинский: Дом по реновации появится на Борисовской улице

В восточном районе Москвы Соколиная Гора появится новое жилье в рамках программы реновации. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Для реализации проекта уже оформлен градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) — он охватывает территорию по адресу: Борисовская улица, участок 9.

«Общая площадь квартир в новостройке составит 18 тысяч квадратных метров, и еще две тысячи отведут под нежилую часть. Прилегающую территорию благоустроят и оснастят детскими и спортивными площадками», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Район выгодно отличается хорошо развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности находятся станция Московского центрального кольца «Измайлово» и станция метро «Партизанская», а также благоустроенный лесопарк.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о передаче первого жилого комплекса под заселение в Савеловском районе — он также построен в рамках программы реновации.

Подробные сведения о программе реновации доступны на официальном портале mos.ru.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Ее реализация затронет порядка миллиона москвичей: планируется расселить 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поставил задачу удвоить темпы выполнения программы.

