Овчинский: Для городского проекта «Московские кварталы» запустили официальный сайт
Пользователи теперь могут воспользоваться новым официальным сайтом городского проекта «Московские кварталы», рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, добавив, что сайт доступен по адресу Москварталы.рф.
«На сайте представлен полный ассортимент квартир, доступных в рамках проекта «Московские кварталы», а также информация о продаже коммерческих помещений на первых этажах жилых комплексов и парковочных мест. Функционал портала будет постоянно дорабатываться для удобства покупателей», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Новый портал для проекта по реализации комфортного жилья от городского застройщика выполнен в современном и понятном дизайне. Пользователи смогут быстро и просто найти все необходимые сведения о жилых комплексах, планировках квартир, а также рассмотреть фотографии объектов. Для каждого проекта указаны стадия строительства, сроки сдачи и цены.
Проект «Московские кварталы» заработал в столице в конце мая 2025 года. Это жилые квартиры для продажи в современных ЖК, которые возводятся одновременно с созданием качественной городской инфраструктуры. Возведение всего жилья ведется под строгим контролем города. Прилегающая территория домов всегда благоустроена: около ЖК обустроены детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха и прогулок. Запуск нового портала для проекта является еще одним этапом в развитии проекта, который повысит удобство для покупателей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Дагестане один человек погиб в ДТП со свадебным кортежем
- ФСБ задержала планировавшего поджоги на Транссибе пособника Киева
- Китай ввел санкции против двух финансовых организаций Евросоюза
- Умер «гроза шпионов» полковник КГБ Владимир Зайцев
- В Белгороде беспилотники ВСУ атаковали здание Октябрьского райсуда
- Захарова: Зеленский борется не с Россией, а с народом Украины
- В Германии заявили, что успех партии «АдГ» не приведет к потеплению с РФ
- Над Белгородской областью ликвидировали три дрона ВСУ
- Латвия выделит не менее 2 млн евро на закупку оружия из США для Киева
- Безопасный Анкоридж: Саммит РФ и США на Аляске уже назвали «победой Путина»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru