Овчинский: Для городского проекта «Московские кварталы» запустили официальный сайт

Пользователи теперь могут воспользоваться новым официальным сайтом городского проекта «Московские кварталы», рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, добавив, что сайт доступен по адресу Москварталы.рф.

«На сайте представлен полный ассортимент квартир, доступных в рамках проекта «Московские кварталы», а также информация о продаже коммерческих помещений на первых этажах жилых комплексов и парковочных мест. Функционал портала будет постоянно дорабатываться для удобства покупателей», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Новый портал для проекта по реализации комфортного жилья от городского застройщика выполнен в современном и понятном дизайне. Пользователи смогут быстро и просто найти все необходимые сведения о жилых комплексах, планировках квартир, а также рассмотреть фотографии объектов. Для каждого проекта указаны стадия строительства, сроки сдачи и цены.

Проект «Московские кварталы» заработал в столице в конце мая 2025 года. Это жилые квартиры для продажи в современных ЖК, которые возводятся одновременно с созданием качественной городской инфраструктуры. Возведение всего жилья ведется под строгим контролем города. Прилегающая территория домов всегда благоустроена: около ЖК обустроены детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха и прогулок. Запуск нового портала для проекта является еще одним этапом в развитии проекта, который повысит удобство для покупателей.

