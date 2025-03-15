Овчинский: Десять новых домов появятся по программе реновации в районе Люблино

Десять новых домов суммарной площадью около 340 тысяч «квадратов» построят по программе реновации ветхого жилья в районе Люблино (ЮВАО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новые дома появятся в Спортивном проезде, а также на улицах Люблинской, Краснодарской, Совхозной, Судакова и Верхние Поля.

Во всех квартирах выполнят готовую улучшенную отделку, соответствующую столичным стандартам реновации. Район отличается качественной и развитой инфраструктурой, рядом расположены МЦД-2 и станция метро «Люблино».

«Кроме того, рядом расположены учебные заведения, учреждения здравоохранения, магазины, кафе и другие объекты социально-бытового назначения», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

На нежилых первых этажах разместятся предприятия социально-бытового назначения. Также строители благоустроят и озеленят придомовую территорию.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал об использовании префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации. Кроме того, градоначальник поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.