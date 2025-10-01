Овчинский: Десять домов расселили по программе реновации в Южном Бутове

Десять домов расселили в Южном Бутово по программе реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



На освобожденных от старых домов площадках возведут новое жилье по программе реновации. Всего в Южном Бутово планируют расселить 18 домов. После завершения программы в новые квартиры переедут более двух тысяч москвичей.



«Переселение в районе Южное Бутово началось в 2018 году, когда жители трех старых домов на улице Краснолиманской приступили к переселению. На сегодня москвичи из десяти домов полностью переехали в современные квартиры с готовой улучшенной отделкой», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Программа реновации проводится с 2017 года по приказу мэра Москвы Сергея Собянина. Она предусматривает расселение 5176 домов и затронет около миллиона человек. Всю информацию о реновации можно увидеть на портале mos.ru.

