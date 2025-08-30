Овчинский: Департамент градполитики провел более 200 дорожных проверок

Специалисты Департамента градостроительной политики провели более 200 проверок дорожного полотна за год работы подразделения. Они инспектировали ровность дорожного покрытия, которое укладывалось в столице в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Для определения ровности дорог используется показатель IRI – International Roughness Index, который рассчитывается на основе вертикальных колебаний подвески автомобиля при движении со скоростью 40–60 километров в час.

«По результатам проведенных исследований, на отдельных участках зафиксировано снижение показателя IRI с 3,03 до 2,5 метра на километр — это подтверждает качество выполненных работ и напрямую влияет на будущие эксплуатационные свойства дорожного покрытия», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Он добавил, что регулярные проверки позволяют вовремя найти отклонения и отслеживать точность укладки асфальта. По его словам, такие работы обеспечивают безопасность на дорогах, а также повышают безопасность и общий уровень качества уложенного полотна.

Проверками занимаются представители АНО «Строймониторинг», одного из подразделений Департамента градостроительной политики города Москвы. Они осуществляют контроль с августа 2024 года в рамках столичной программы «Градостроительная политика».

