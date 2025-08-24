Овчинский: День российского кино отметят в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ
В выставочном павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ 27 августа отметят День российского кино. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По словам Овчинского, гостям выставки предложат видеоэкскурсию «Москва в кино» длительностью 35 минут. Сеансы пройдут в 12:00, 15:00 и 18:00. Участники проследят, как менялся облик столицы с 1930-х годов до XXI века, и узнают любопытные подробности о местах съёмок известных фильмов.
Павильон "Макет Москвы" дает уникальную возможность увидеть столицу с высоты птичьего полета и по-новому взглянуть на знакомые места города.
«В День российского кино мы подготовили специальную программу – во время видеоэкскурсии гости проследят, как менялся облик Москвы через призму кинематографа. Это прекрасный способ совместить интерес к кино с изучением истории любимого города», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Овчинский отметил, что после каждой экскурсии для гостей пройдёт интерактивная викторина, где можно будет проверить свои знания о кино и архитектурной истории Москвы.
Особенностью программы станет сравнение кинематографических образов столицы с её реальным архитектурным обликом на подробном макете. Посетители увидят, какие исторические локации из классических фильмов сохранились и как изменились места, известные по кадрам советского и российского кино.
