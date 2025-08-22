Овчинский: Четыре новых ЖК по программе реновации начали строить в центре Москвы

В рамках программы реновации ветхого жилья в центре Москвы начали строить четыре новых жилых комплекса в районах Таганский, Красносельский и Басманный. Проектом в них предусмотрено 798 квартир, а суммарная площадь новостроек составит более 80 тысяч «квадратов». Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Новые дома появятся на улицах Госпитальный Вал и Леснорядской, а также на 2-й Дубровской улице.



По словам Овчинского, сейчас в подземной и надземной частях зданий выполняются монолитные работы. Общая площадь квартир составит порядка 49 тысяч квадратных метров, в каждой из них выполнят готовую улучшенную отделку, а строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию. «Новостройки расположены в шаговой доступности от станций метро “Красносельская”, “Пролетарская”, “Лефортово” и “Электрозаводская”, в районах с развитой социальной и коммерческой инфраструктурой», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Также на придомовой территории появятся зоны отдыха, спортивные площадки, а также детские площадки с безопасным покрытием. На придомовых территориях разместятся детские площадки с безопасным покрытием, спортивные площадки и зоны отдыха для горожан.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за восемь лет. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

