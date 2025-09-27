Овчинский: Четыре ФОКа построят в рамках проектов КРТ

В Москве построят четыре современных физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК). Они появятся в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.



«Четыре проекта КРТ, к реализации которых в Москве приступили с начала текущего года, предусматривают строительство социальной инфраструктуры, в том числе спортивной. Три физкультурно-оздоровительных комплекса построят в шаговой доступности от жилых домов на улице Милашенкова в Бутырском районе, Прокатной улице в районе Ивановское, а также в бывшей промзоне «Южное Бутово». Еще один спорткомплекс разместят на Сущевском Валу в Марьиной Роще в составе нового торгово-развлекательного центра», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Общая площадь возводимых ФОКов превысит 16 тысяч кв. м. Запланировано строительство крупнейшего спортобъекта площадью 5,8 тыс. кв. м — он станет частью многофункционального комплекса на улице Милашенкова. Кроме того, в Южном Бутове появится еще один масштабный физкультурно-оздоровительный центр, занимающий больше 5 тыс. кв. м.

Решение о комплексном развитии территорий в семи районах Москвы ранее одобрил мэр города Сергей Собянин. Программа КРТ предполагает преобразование бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих участков в современные городские пространства, гармонично вписывающиеся в архитектурный облик столицы.

На сегодняшний день в Москве на различных этапах разработки и реализации находится больше 300 проектов КРТ, охватывающих более 4-х тыс. гектаров.

