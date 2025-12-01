Овчинский: Более тысячи рабочих мест появилось в новостройках на севере Москвы
В Бескудниковском районе столицы в рамках реализации программы реновации создано более тысячи новых рабочих мест, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Нежилые помещения на первых этажах новостроек по программе реновации отводятся под предприятия торговли, сервиса и бытового обслуживания, что способствует улучшению инфраструктуры района и формированию новых рабочих мест.
«Бескудниковский район – лидер по нежилым помещениям, которые уже используются на первых этажах новостроек по программе реновации. Сегодня там функционирует свыше 80 объектов социально-бытовой инфраструктуры», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Больше всего открылось предприятий по предоставлению бытовых услуг — более 30 объектов. Следом идут торговые точки — около 20 предприятий. Завершают список пункты выдачи заказов.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы её реализации в два раза. Кроме того, как отмечал глава города, новостройки по программе реновации позволяют экономить до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками.
Москва сохраняет лидирующие позиции среди регионов по объёмам жилищного строительства, что соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всю актуальную информацию о программе реновации можно найти на официальном портале города mos.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru