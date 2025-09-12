Овчинский: Более 85 семей переехали в новостройку на улице Ремизова

Более 85 семей москвичей въехали в новые квартиры по программе реновации в ЮЗАО. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



По его словам, новостройка расположена по адресу: улица Ремизова, дом 11, корпус 2.



«Осмотр квартир в новым доме на улице Ремизова начался в июне этого года. В жилом комплексе 180 квартир общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Более 85 семей уже отпраздновали новоселье в новых квартирах с готовой улучшенной отделкой», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Овчинский также отметил, что на первом этаже новостройки открыт Центр информирования граждан, а после завершения переселения жителей на первом этаже откроются аптеки, пункты выдачи онлайн-заказов, магазины и кафе.



О том, как реновация меняет районы столицы ранее рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

