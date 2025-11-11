Овчинский: Более 500 семей переехали в новые квартиры в районе Коптево
В районе Коптево с начала реализации программы реновации построили четыре новостройки, и более 500 семей переехали в новые квартиры, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Все квартиры сдаются с готовой улучшенной отделкой, не требующей дополнительного ремонта. Чтобы переезд участников программы реновации был максимально комфортным, город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль. Из всех переехавших семей более 400 воспользовались сервисом “Помощь в переезде”», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Как добавил Овчинский, в общей сложности в районе намерены расселить 123 дома. В них проживает более 23 тысяч москвичей.
Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, позволит расселить более пяти тысяч домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал ускорить сроки ее проведения вдвое. Он также сообщал, что дома по реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками.
