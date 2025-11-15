Овчинский: Более 150 семей переехали в новостройку в ЮВАО

Свыше 150 семей переехали в новостройку в районе Выхино-Жулебино в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



«В доме на Ташкентской оборудовали 238 квартир с улучшенной отделкой. На сегодня новоселье в нем отпраздновали свыше 150 семей. Чтобы переезд участников программы реновации был действительно комфортным, город бесплатно предоставил грузчиков и транспорт», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



По словам Овчинского, новостройку построили с помощью префаб-технологий, предусматривающих, что части здания изготавливают на производстве и доставляют на стройплощадку в готовом виде. Это позволяет сократить сроки производства на 30-50%.



В общей сложности в рамках программы реновации в районе Выхино-Жулебино намерены расселить 60 старых домов. При этом около 5,8 тысячи семей переедут в новые квартиры.



Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает более пяти тысяч домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы ее реализации вдвое.

