Овчинский: 60 домов демонтировали на юге Москвы по технологии «умный снос»

На юге столицы расселили, а затем демонтировали 60 старых домов с начала реализации программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Главным преимуществом технологии «умный снос» является экологичный и безопасный способ демонтажа старых домов, в ходе которого весь строительный мусор отправляется на переработку.

«В 2018 году началось первое переселение по программе реновации в ЮАО. За семь лет город демонтировал 60 полностью расселенных старых домов. Около 3,8 тысячи семей, ранее проживавших в них, переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой», – отметил Овчинский.

По его словам, наибольшее число старых зданий снесли в районе Царицыно – 18, в Нагорном – девять, восемь домов демонтировали в Нагатинском Затоне. Всего в ЮАО планируется расселить 378 домов по программе реновации, в которых проживают около 28,5 тысячи семей.

Как правило, новые современные дома, куда переселяются москвичи, возводятся недалеко от их прежних домов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что новые дома по программе реновации экономят до 40 процентов энергоресурсов по сравнению с пятиэтажками старого жилого фонда.

