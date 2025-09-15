Овчинский: Более 30 семей переехали в ЖК по реновации в проезде Шокальского

Свыше 30 семей переехали в новый жилой комплекс в проезде Шокальского, построенный по программе реновации ветхого жилья. В каждой квартире выполнена готовая улучшенная отделка, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, квартиры в новом ЖК получают жители сносимого дома на Широкой улице. Из тех, кто уже получил ключи от новых квартир, порядка 20 семей воспользовались помощью города при переезде — им бесплатно предоставили автомобиль и грузчиков. «Услугу “Помощь в переезде” можно заказать на портале mos.ru либо в центре информирования по переселению», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

В новостройке, по словам пресс-службы Департамента градостроительной политики, благоустроили и озеленили прилегающую к новому дому территорию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как реновация изменила столичные районы. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы реновации.

