Овчинский: 27 домов расселили по реновации в Бескудниковском районе за семь лет

С начала действия программы реновации в Бескудниковском районе Северного административного округа Москвы полностью расселили 27 домов старого жилого фонда, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Всего в районе предстоит переселить жителей из 37 ветхих зданий — люди получат новые квартиры с готовой улучшенной отделкой.

«В 2018 году началось первое переселение по программе реновации в Бескудниковском районе. За семь лет расселили 27 старых домов – почти 2,9 тысячи семей переехали в современные новостройки», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Министр уточнил, что придомовые территории новых жилых комплексов благоустроили: там появились деревья, газоны и цветники, а для досуга жильцов оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом. На сегодняшний день участникам программы реновации уже передано 16 новых домов.

Вся информация о программе доступна на портале mos.ru — там можно узнать подробности о квартирах и домах. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отмечал, что новостройки по программе реновации позволяют экономить до 40% ресурсов по сравнению с типовыми пятиэтажками.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Недавно Собянин поставил задачу увеличить темпы её реализации в два раза.

