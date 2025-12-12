Овчинский: 27 домов расселили по реновации в Бескудниковском районе за семь лет
С начала действия программы реновации в Бескудниковском районе Северного административного округа Москвы полностью расселили 27 домов старого жилого фонда, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Всего в районе предстоит переселить жителей из 37 ветхих зданий — люди получат новые квартиры с готовой улучшенной отделкой.
«В 2018 году началось первое переселение по программе реновации в Бескудниковском районе. За семь лет расселили 27 старых домов – почти 2,9 тысячи семей переехали в современные новостройки», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Министр уточнил, что придомовые территории новых жилых комплексов благоустроили: там появились деревья, газоны и цветники, а для досуга жильцов оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом. На сегодняшний день участникам программы реновации уже передано 16 новых домов.
Вся информация о программе доступна на портале mos.ru — там можно узнать подробности о квартирах и домах. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отмечал, что новостройки по программе реновации позволяют экономить до 40% ресурсов по сравнению с типовыми пятиэтажками.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Недавно Собянин поставил задачу увеличить темпы её реализации в два раза.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Костин: РФ выстояла волну санкций из-за суверенной фининфраструктуры
- В FIDE предложили допустить россиян к командным соревнованиям
- В Донбассе и Новороссии пресекли диверсии с химикатами
- ЦБ подает иск против Euroclear о взыскании убытков
- «Две смерти и одно дело»: Куда сбежал из России продюсер «Ласкового мая» Разин
- Над российскими регионами сбили пять беспилотников ВСУ
- Фон дер Ляйен призвала Трампа не вмешиваться в дела Европы
- «Позиция Европы не важна»: Почему Турция не отдаст Украине С-400
- В Твери на парковке торгового центра упали фрагменты дрона
- Трамп заявил о риске Третьей мировой войны из-за ситуации на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru