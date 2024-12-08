Овчинский: 150 нежилых помещений используют в новостройках по программе реновации в САО

На севере Москвы более 150 нежилых помещений используются для разных объектов на первых этажах новостроек, которые возведены по программе реновации. О деталях проектов рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«По программе реновации в Северном административном округе под заселение передали 40 новостроек. В них переселяются почти семь тысяч семей. На первых нежилых этажах новостроек открыли 156 коммерческих и административных предприятий», - рассказал он.

Так, в таких помещениях открылось 39 магазинов, 30 объектов бытовых услуг и 28 пунктов выдачи. Всего в Москве на первых этажах новостроек предусмотрено восемь тысяч нежилых помещений. Открытие различных объектов предоставит более 200 тысяч новых рабочих мест.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Северном административном округе ввели в эксплуатацию 45 жилых комплексов по программе реновации. Программа стартовала в 2017 году, она затронет миллион жителей и более пяти тысяч домов.

Только за прошлый год под заселение было передано 59 новостроек, новые квартиры получили 47 тысяч человек. Глава города распорядился удвоить темпы строительства. Сегодня столица по объемам строительства является лидером среди регионов.

